Тори Спеллинг родила пятого ребенка

Фото: AmericaRU.com
Это уже пятый ребенок пары – звезды 10 лет состоят в браке. Мальчик родился около двух часов ночи в четверг, 2 марта, его вес составил 2,5 килограмма, сообщают представители семьи. «Братья и сестры Бо были вне себя от радости при встрече с ним. Он – истинной благословение», - заявила Тори Спеллинг журналу People.
Спеллинг и МакДермотт воспитывают 4-летнего Финна, 5-летнюю Хэтти, 8-летнюю Стеллу и 9-летнего Лиама. Также у МакДермотта есть 18-летний сын Джек от предыдущего брака.
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