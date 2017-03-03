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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесТори Спеллинг родила пятого ребенка
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Тори Спеллинг родила пятого ребенка


Тори Спеллинг родила пятого ребенка
Фото: AmericaRU.com
У актрисы Тори Спеллинг (Tori Spelling), звезды сериала «Беверли Хиллс 90210», и ее мужа, актера Дина МакДермотта (Dean McDermott) родился пятый ребенок. Мальчик получил имя Бон Дин МакДермотт.

Это уже пятый ребенок пары – звезды 10 лет состоят в браке. Мальчик родился около двух часов ночи в четверг, 2 марта, его вес составил 2,5 килограмма, сообщают представители семьи. «Братья и сестры Бо были вне себя от радости при встрече с ним. Он – истинной благословение», - заявила Тори Спеллинг журналу People.

Спеллинг и МакДермотт воспитывают 4-летнего Финна, 5-летнюю Хэтти, 8-летнюю Стеллу и 9-летнего Лиама. Также у МакДермотта есть 18-летний сын Джек от предыдущего брака.
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