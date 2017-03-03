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Главная страница → Раздел: В миреБольшинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину, - опрос
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Большинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину, - опрос


Большинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину, - опрос
Фото: AmericaRU.com
Только треть россиян не против, чтобы президентом России стала женщина. Более половины высказались против таких изменений в политической жизни своей страны. Таковы результаты опроса, проведённого «Левада-центром»

Опрос показал, что 66% россиян одобряют участие женщин в политике, 56% не против, чтобы представительницы прекрасного пола занимали высшие государственные посты в РФ наравне с мужчинами. Однако в том, что касается кресла президента РФ, большинство опрошенных не столь лояльны.

«Динамика общественного мнения в целом демонстрирует укрепление консервативных установок – растет доля тех опрошенных, кто не одобряет участие женщин в политике, поддерживает их исключение из политической жизни», - рассказали социологи, отметив, что, «чем моложе российская женщина, тем выше её готовность рассматривать женщину как активного участника политической и общественной жизни».

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