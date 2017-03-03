Большинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину, - опрос

Фото: AmericaRU.com
Опрос показал, что 66% россиян одобряют участие женщин в политике, 56% не против, чтобы представительницы прекрасного пола занимали высшие государственные посты в РФ наравне с мужчинами. Однако в том, что касается кресла президента РФ, большинство опрошенных не столь лояльны.
«Динамика общественного мнения в целом демонстрирует укрепление консервативных установок – растет доля тех опрошенных, кто не одобряет участие женщин в политике, поддерживает их исключение из политической жизни», - рассказали социологи, отметив, что, «чем моложе российская женщина, тем выше её готовность рассматривать женщину как активного участника политической и общественной жизни».
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