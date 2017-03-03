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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканку убили в сатанинском ритуале
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Американку убили в сатанинском ритуале


Американку убили в сатанинском ритуале
Фото: AmericaRU.com
Двое мужчин обвиняются в убийстве женщины, которое было совершено в рамках сатанинского материала. Подозреваемые арестованы полицией Хьюстона и предстали перед судом в среду, 1 марта.

Полиция полагает, что члены банды 22-летний Мигель Анхель Альварес-Флорес (Miguel Angel Alvarez-Flores) и 18-летний Диего Александр Эрнандес-Ривера (Diego Alexander Hernandez-Rivera) убили свою жертву, совершая некий ритуал.

Прокуратура нашла свидетеля, который сообщил, что девушка была похищена и удерживалась против воли в течение нескольких дней в чужой квартире. Ее несколько раз насиловали члены банды. Через 4 дня ее перевезли в другую квартиру, где над ней издевались шесть членов группировки. Ее вынуждали пить алкоголь и принимать наркотики, при этом изнасилования продолжались.

В этой квартире жертва встретила с другой похищенной девушкой, которой рассказала, что лидер банды по прозвищу Диабилко хочет принести ее в жертву Сатане. Было установлено, что Диабилко - это Альварес-Флорес. Позднее жертва была убита в несколькими выстрелами.

Тело жертвы, одетой в рубашку, джинсы и теннисные туфли, было найден недалеко от пересечения Шарпкрест--стрит и Сэм Хьюстон Парквэй Сауз в Хьюстоне.
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