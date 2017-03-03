Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:47 am | Чикаго 5:47 am | Сан-Франциско 3:47 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаПочему Джордж Буш-младший так увлечен Мишель Обамой
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Почему Джордж Буш-младший так увлечен Мишель Обамой


Почему Джордж Буш-младший так увлечен Мишель Обамой
Фото: AmericaRU.com
Бывший Президент США Джордж Буш-младший (George W. Bush) и бывшая первая леди Мишель Обама (Michelle Obama) оказались удивительно близки, несмотря на политические разногласия. Почему 43-й глава Америки выражает теплые чувства к жене Барака Обамы, а она отвечает ему взаимностью?

Во время официальных мероприятий журналисты неоднократно делали фото, на которых Мишель Обама и Джордж Буш общаются достаточно близко – улыбаются друг другу, обнимаются или иначе выражают симпатию. Экс-первая леди отмечает чувство юмора Буша, а тот в свою очередь называет миссис Обаму «выражением любви».

«Когда я увидел ее, она была подлинным выражением любви. Она любит мое особенное чувство юмора, а всех, кто так воспринимает меня, становится частью меня. Несколько раз мы были на официальных мероприятиях, и она всегда легко общалась со мной, несмотря на большое количество людей вокруг», - заявил Буш в интервью журналу People.

Когда Мишель Обама обняла Буша на церемонии открытия Смитсоновского Национального музея афроамериканской истории и культуры в сентябре прошлого года, их фото стали вирусными. Также привлекли внимание общественности их общие фото с панихиды в память жертв расстрела полиции Далласа в июле и на похоронах бывшей первой леди Нэнси Рейган.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110497
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus