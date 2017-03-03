Почему Джордж Буш-младший так увлечен Мишель Обамой

Фото: AmericaRU.com
Во время официальных мероприятий журналисты неоднократно делали фото, на которых Мишель Обама и Джордж Буш общаются достаточно близко – улыбаются друг другу, обнимаются или иначе выражают симпатию. Экс-первая леди отмечает чувство юмора Буша, а тот в свою очередь называет миссис Обаму «выражением любви».
«Когда я увидел ее, она была подлинным выражением любви. Она любит мое особенное чувство юмора, а всех, кто так воспринимает меня, становится частью меня. Несколько раз мы были на официальных мероприятиях, и она всегда легко общалась со мной, несмотря на большое количество людей вокруг», - заявил Буш в интервью журналу People.
Когда Мишель Обама обняла Буша на церемонии открытия Смитсоновского Национального музея афроамериканской истории и культуры в сентябре прошлого года, их фото стали вирусными. Также привлекли внимание общественности их общие фото с панихиды в память жертв расстрела полиции Далласа в июле и на похоронах бывшей первой леди Нэнси Рейган.
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