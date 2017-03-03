Случаи потери слуха у американцев могут удвоиться к 2060 году

3 марта 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Медики прогнозируют, что около 15% взрослых американцев будут страдать от потери слуха к 2020 году. И эти цифры будут расти – к 2060 году число глухих граждан США может удвоиться, показало новое исследование университета Джона Хопкинса в Балтиморе.По мере старения миллионы людей будут сталкиваться с перспективой потери слуха. К 202 году число американцев старше 20 лет, имеющих разные степени глухоты, вырастет до 44 миллионов. К 2060 году – до 73,5 миллионов человек (23% населения). Больше всего прирост будет отмечен среди пожилых людей – старше 70 лет.«Потеря слуха является серьезной проблемой общественного здравоохранения, она коснется большего числа взрослых. Для решения этого вопроса нужны новые экономически эффективные подходы оказания медицинской помощи», - считает автор исследования Адель Гоман (Adele Goman), специалист центра по проблемам старения университета Хопкинса.Потеря слуха связана со снижением умственных способностей, поэтому все люди, страдающие глухотой, нуждаются в слуховых аппаратах. Наиболее частой причиной потери слуха является длительное воздействие громкого шума - громкой музыки или промышленного грохота.