Случаи потери слуха у американцев могут удвоиться к 2060 году

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По мере старения миллионы людей будут сталкиваться с перспективой потери слуха. К 202 году число американцев старше 20 лет, имеющих разные степени глухоты, вырастет до 44 миллионов. К 2060 году – до 73,5 миллионов человек (23% населения). Больше всего прирост будет отмечен среди пожилых людей – старше 70 лет.
«Потеря слуха является серьезной проблемой общественного здравоохранения, она коснется большего числа взрослых. Для решения этого вопроса нужны новые экономически эффективные подходы оказания медицинской помощи», - считает автор исследования Адель Гоман (Adele Goman), специалист центра по проблемам старения университета Хопкинса.
Потеря слуха связана со снижением умственных способностей, поэтому все люди, страдающие глухотой, нуждаются в слуховых аппаратах. Наиболее частой причиной потери слуха является длительное воздействие громкого шума - громкой музыки или промышленного грохота.
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