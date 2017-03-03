Члены банды MS-13 обвиняются в жестоких убийствах старшеклассников

Фото: AmericaRU.com
Офис прокурора восточного округа Нью-Йорка сообщает, что 13 членов банды La Mara Salvatrucha, известной как MS-13, совершили несколько жестоких преступлений: семь убийств и несколько покушений, вымогательства, нападения, препятствования правосудия, поджог и другие.
«Правоохранительные органы работают над тем, чтобы эти жестокие преступления не превратились в замороженные дела», - заявил прокурор Роберт Кэперс (Robert L. Capers).
Члены банды до смерти избили битами и мачете двух ученик – 15-летнюю Низу Микенс и 16-летнюю Кайлу Куэвас. Девочки учились в средней школе Брентвуда. Останки убитых школьниц и еще двух человек были обнаружены в заброшенных местах спустя несколько месяцев после исчезновения. Еще одного убитого старшеклассника, 18-летнего Хосе Пенью, бандиты закопали в лесу. Скорее всего, он был убит, потому что нарушил правила банды.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Двое заключенных погибли в результате вспышки насилия в тюрьме Текумса →
- Когда в Вашингтоне зацветут вишни? →
- Семь полицейских из Балтимора обвиняются в рэкете →
- Американский журналист испытал на себе пивную диету монахов XVII века на время Великого поста →
- 22 торнадо пронесли по Среднему Западу, погибло 3 человека →
- Медбрат снимал на видео обнаженных пациенток →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110493
http://www.americaru.com/news/110493