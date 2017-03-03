Члены банды MS-13 обвиняются в жестоких убийствах старшеклассников

3 марта 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110493

Более десятка членов банды MS-13 обвиняются в семи жестових убийствах жителей Лонг-Айленда в течение трех лет. Среди убитых оказалось несколько старшеклассников.Офис прокурора восточного округа Нью-Йорка сообщает, что 13 членов банды La Mara Salvatrucha, известной как MS-13, совершили несколько жестоких преступлений: семь убийств и несколько покушений, вымогательства, нападения, препятствования правосудия, поджог и другие.«Правоохранительные органы работают над тем, чтобы эти жестокие преступления не превратились в замороженные дела», - заявил прокурор Роберт Кэперс (Robert L. Capers).Члены банды до смерти избили битами и мачете двух ученик – 15-летнюю Низу Микенс и 16-летнюю Кайлу Куэвас. Девочки учились в средней школе Брентвуда. Останки убитых школьниц и еще двух человек были обнаружены в заброшенных местах спустя несколько месяцев после исчезновения. Еще одного убитого старшеклассника, 18-летнего Хосе Пенью, бандиты закопали в лесу. Скорее всего, он был убит, потому что нарушил правила банды.