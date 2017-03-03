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Главная страница → Раздел: В миреСМИ уличили зятя Трампа в тайных встречах с послом РФ
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СМИ уличили зятя Трампа в тайных встречах с послом РФ


СМИ уличили зятя Трампа в тайных встречах с послом РФ
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Американские СМИ продолжают уличать соратников Трампа в тайных встречах с представителем российских властей – послом Сергеем Кисляком. В центре скандала теперь оказался зять и старший советник президента США – Джаред Кушнер. Об этом сообщило издание «The New York Times».

Журналисты утверждают, что Кушнер вместе с тогдашним советником президента по нацбезопасности Майклом Флинном по меньшей мере один раз лично встречались с российским послом Кисляком ещё до вступления Трампа в должность – в декабре 2016 года. Об этой встрече известно только то, что она состоялась в небоскрёбе «Trump Tower» и длилась около 20 минут.

Информацию подтвердили в Белом доме, но заверили, что встреча была штатной и люди Трампа просто хотели «наладить линии коммуникации» с россиянами.

Отметим, что контакты людей Трампа с российскими властями активизировались после того, как президент США Барак Обама ввел санкции против России за вмешательство её хакеров в президентские выборы. Американцы, среди прочего, выслали из США 35 российских дипломатов, которые подозревались в шпионаже. Весьма раздраженный такими мерами посол РФ в США Сергей Кисляк, по данным очевидцев, в Госдепартаменте угрожал применить ответные меры. Именно после этого в течение 36 часов произошло несколько телефонных разговоров посла с одним из ближайших соратников Трампа – Майклом Флинном. Последний в последствии признал, что разговаривал с россиянином, но утверждал, что речь шла не о санкциях. Однако позже оказалось, что эта тема всё же поднималась. В частности, Флинн советовал Кисляку не вводить в ответные меры, обещая, что благодаря Трампу отношения между их странами вскоре наладятся, и последние санкции будут сняты. Эта история стоила Флинну работы, он лишился поста советника президента по национальной безопасности уже через 25 дней после вступления в должность.

Стоит также отметить, что на днях в контактах с россиянами был уличен и нынешний генпрокурор США Джеф Сешнс. После неоднократных отрицаний, он всё же был вынужден признать, что встречался с Кисляком два раза в ходе предвыборной гонки в США.

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