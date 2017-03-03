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Главная страница → Раздел: УкраинаУ главы украинской Фискальной службы случился инфаркт при аресте
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У главы украинской Фискальной службы случился инфаркт при аресте


У главы украинской Фискальной службы случился инфаркт при аресте
Фото: AmericaRU.com / sfs.gov.ua
2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уведомление о подозрении в коррупционной деятельности. Сразу после этого чиновник был госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда». Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

С его слов, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в 2014 – 2015 годах, находясь в сговоре с украинским нардепом Александром Онищенко, организовал преступную схему по краже средств, полученных при добыче и продаже природного газа компанией «Укргазвидобування». По предварительным данным, его коррупционная деятельность нанесла ущерб Украине в размере 2 миллиардов гривен.

«Нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также возможном уничтожении доказательств, поэтому прокурором было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий», - рассказал Холодницкий, отметив, что избежать ареста Насирову помогло подозрительно резкое ухудшение состояния здоровья и госпитализация с диагнозом «инфаркт миокарда».

«Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников "газового дела" мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насиров меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности», - добавил глава антикоррупционной прокуратуры.
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