У главы украинской Фискальной службы случился инфаркт при аресте

Фото: AmericaRU.com / sfs.gov.ua
С его слов, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в 2014 – 2015 годах, находясь в сговоре с украинским нардепом Александром Онищенко, организовал преступную схему по краже средств, полученных при добыче и продаже природного газа компанией «Укргазвидобування». По предварительным данным, его коррупционная деятельность нанесла ущерб Украине в размере 2 миллиардов гривен.
«Нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также возможном уничтожении доказательств, поэтому прокурором было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий», - рассказал Холодницкий, отметив, что избежать ареста Насирову помогло подозрительно резкое ухудшение состояния здоровья и госпитализация с диагнозом «инфаркт миокарда».
«Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников "газового дела" мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насиров меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности», - добавил глава антикоррупционной прокуратуры.
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