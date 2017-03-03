Пенс использовал личную электронную почту для решения рабочих вопросов и был взломан

3 марта 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) использовал личную электронную почту для рабочей переписки, когда занимал пост губернатора Индианы. Временами он обсуждал важные вопросы, такие как безопасность страны.Сообщения были опубликованы газетой Indianapolis Star. В одном письме Письме Пенс передал информацию ФБР относительно арестов нескольких подозреваемых в терроризме. Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что переписка вызывает озабоченность относительно надежности защиты кофиденциальной информации от хакеров, учитывая что личный аккаунт политика, как правило, менее безопасен, чем электронная почта правительства. На самом деле, личный аккаунт Пенса был взломан прошлым летом. В заявлении офиса вице-президента говорится, что Пенс не нарушал законы штата.