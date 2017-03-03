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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжейн Фонда рассказала о пережитом в детстве насилии: Я всегда думала, что это моя ошибка
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Джейн Фонда рассказала о пережитом в детстве насилии: «Я всегда думала, что это моя ошибка»


Джейн Фонда рассказала о пережитом в детстве насилии: Я всегда думала, что это моя ошибка
Фото: AmericaRU.com
Джейн Фонда (Jane Fonda) призналась, что в детстве ей пришлось пережить болезненный опыт. В интервью 79-летняя актриса впервые заявила о том, что подвергалась насилию.

"Я была изнасилована и подвергалась сексуальному насилию в детстве. Однажды меня даже уволили за отказ переспать с начальником. Я всегда думала, что это была моя вина, что я сделала или сказала что-то неправильно", - сказала она. Фонда заявила, что ее трудное прошлое сделало из нее такую страстную активистку, выступающую за права женщин. Актриса является активным сторонником движения V-Day, которое борется с насилием в отношении женщин и девочек. В 2001 году она создала для подростков Центр репродуктивного здоровья, целью которого является помощь в предотвращении беременности в юном возрасте.

"Я знаю молодых девушек, которые были изнасилованы, но они даже не знают, что это было изнасилование. Они думают: "Это, должно быть, потому что я не сказала "нет"", - сказала Фонда, которая никогда не стеснялась говорить о своем трудном прошлом. Ранее актриса рассказала, что ее мать подвергалась сексуальному насилию, а затем покончила с собой, когда дочери было 12 лет.
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