Джейн Фонда рассказала о пережитом в детстве насилии: «Я всегда думала, что это моя ошибка»

Фото: AmericaRU.com
"Я была изнасилована и подвергалась сексуальному насилию в детстве. Однажды меня даже уволили за отказ переспать с начальником. Я всегда думала, что это была моя вина, что я сделала или сказала что-то неправильно", - сказала она. Фонда заявила, что ее трудное прошлое сделало из нее такую страстную активистку, выступающую за права женщин. Актриса является активным сторонником движения V-Day, которое борется с насилием в отношении женщин и девочек. В 2001 году она создала для подростков Центр репродуктивного здоровья, целью которого является помощь в предотвращении беременности в юном возрасте.
"Я знаю молодых девушек, которые были изнасилованы, но они даже не знают, что это было изнасилование. Они думают: "Это, должно быть, потому что я не сказала "нет"", - сказала Фонда, которая никогда не стеснялась говорить о своем трудном прошлом. Ранее актриса рассказала, что ее мать подвергалась сексуальному насилию, а затем покончила с собой, когда дочери было 12 лет.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Кэти Перри рассказала о расставании с Орландо Блумом →
- Поместье Майкла Джексона Neverland подешевело на 43 миллиона долларов →
- Актеры из «Теории большого взрыва» сократили свои зарплаты, чтобы партнерши по площадке получали больше →
- На вручении «Оскара» назвали не тот фильм →
- «Лунный свет» получил главный приз Spirit Awards →
- Бейонсе отменила свое выступление на фестивале Coachella; цены на билеты упали на 12 процентов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110485
http://www.americaru.com/news/110485