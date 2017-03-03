Для защиты США Трамп обещает агрессивные действия в отношении торговли

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Цель состоит в том, чтобы усилить торговлю и конкуренцию, а не ограничивать их. Однако в докладе говорится, что "по мере необходимости администрация Трампа будет действовать агрессивно и поощрять истинную рыночную конкуренцию". Избирательная кампания нового президента резко раскритиковала торговые соглашения США и поведение некоторых торговых партнеров. Трамп незамедлительно сделал один шаг в этом направлении, решив выйти из Транстихоокеанского партнерства.
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