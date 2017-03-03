Для защиты США Трамп обещает агрессивные действия в отношении торговли

3 марта 2017 года, 10:37

Фото: AmericaRU.com

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Администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) заявила о новом и агрессивном подходе к международной торговле. В новом докладе к Конгрессу команда обещает использовать "все возможные рычаги", чтобы побудить другие страны предоставить американским производителям справедливые условия на рынках.Цель состоит в том, чтобы усилить торговлю и конкуренцию, а не ограничивать их. Однако в докладе говорится, что "по мере необходимости администрация Трампа будет действовать агрессивно и поощрять истинную рыночную конкуренцию". Избирательная кампания нового президента резко раскритиковала торговые соглашения США и поведение некоторых торговых партнеров. Трамп незамедлительно сделал один шаг в этом направлении, решив выйти из Транстихоокеанского партнерства.