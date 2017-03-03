Контроль над употреблением марихуаны может уменьшить риск психоза

3 марта 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Масло, полученное из конопли и сканса (сорт марихуаны), увеличивают риск развития психоза, но контроль над ними может помочь снизить этот риск без потери положительного подкрепляющего свойства наркотика.Во многих странах, в том числе и США, становится законным употребление марихуаны, а соответственно существует острая необходимость в более подробных и точных научных исследованиях, которые изучат, как сделать его более безопасным. Специалисты Института психиатрии, неврологии и психологии при Королевском колледже Лондона обнаружили, что регулярное использование сканса и других сильнодействующих форм наркотика может значительно увеличить риск развития психоза.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet Psychiatry». Основными активными соединениями марихуаны являются дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Сканс и другие более сильные формы наркотика содержат большое количество ТГК, но низкие или едва отслеживаемые уровни КБД. Научные данные свидетельствуют о том, что КБД частично нейтрализует сильный эффект ТГК, в том числе уменьшает паранойю или потерю памяти, и именно поэтому сканс связан с более высоким риском психоза.