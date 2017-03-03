Контроль над употреблением марихуаны может уменьшить риск психоза

Фото: AmericaRU.com
Во многих странах, в том числе и США, становится законным употребление марихуаны, а соответственно существует острая необходимость в более подробных и точных научных исследованиях, которые изучат, как сделать его более безопасным. Специалисты Института психиатрии, неврологии и психологии при Королевском колледже Лондона обнаружили, что регулярное использование сканса и других сильнодействующих форм наркотика может значительно увеличить риск развития психоза.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet Psychiatry». Основными активными соединениями марихуаны являются дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Сканс и другие более сильные формы наркотика содержат большое количество ТГК, но низкие или едва отслеживаемые уровни КБД. Научные данные свидетельствуют о том, что КБД частично нейтрализует сильный эффект ТГК, в том числе уменьшает паранойю или потерю памяти, и именно поэтому сканс связан с более высоким риском психоза.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Аномальная погода может повлиять на вес младенцев →
- Полный и здоровый: люди, страдающие ожирением, не имеют больший риск сердечного приступа, если занимаются спортом →
- Почему люди курят электронные сигареты? →
- Пакет с плесенью продали за 15 тысяч долларов →
- Американцы не соблюдают правило «не мочиться в бассейн» →
- Из-за сидячей жизни все больше молодых американцев страдают от колоректального рака →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110481
http://www.americaru.com/news/110481