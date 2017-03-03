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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДвое заключенных погибли в результате вспышки насилия в тюрьме Текумса
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Двое заключенных погибли в результате вспышки насилия в тюрьме Текумса


Двое заключенных погибли в результате вспышки насилия в тюрьме Текумса
Фото: AmericaRU.com
Должностные лица исправительного учреждения в Текумсе подтвердили, что двое заключенных скончались в результате вспышки насилия. Инцидент произошел около часа дня, когда во дворе тюрьмы начался пожар.

Около 40 заключенных отказались вернуться в свои камеры, после чего ситуация обострилась. В этот момент несколько узников устроили драку. По словам сотрудников правоохранительных органов, двое заключенных погибли. Кроме того, другие участники столкновения получили травмы, не угрожающие жизни.

Департамент исправительных учреждений настаивает на том, что это не был бунт. Имена погибших пока не будут обнародованы до уведомления о случившемся их родственников. "По сравнению с прошлым годом мы увидели улучшения, и я горжусь своей командой. Этот инцидент является напоминанием о том, насколько опасна наша работа, и мы должны сохранять бдительность", - сказал один из сотрудников учреждения.
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