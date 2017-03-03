Кэти Перри рассказала о расставании с Орландо Блумом

3 марта 2017 года, 09:49

Фото: AmericaRU.com

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В начале этой недели появилась новость о расставании Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блума (Orlando Bloom), но певица хочет, чтобы поклонники знали, что у пары нет ничего, кроме любви друг к другу.В новом твитте она рассказала о своих отношениях с актером. "Как насчет нового способа мышления в 2017 году? Вы можете остаться друзьями и любить бывших. Никто не будет жертвой или злодеем", - написала она. Блум и Перри встречались почти год."Мы не хотим, чтобы начали распространяться неправдивые слухи и подтверждаем, что Орландо и Кэти относятся с уважением и любовью друг к другу", - сказал источник, близкий к паре. Кроме того, он заявил, что Блум и Перри возобновят отношения, как только у них появится возможность быть вместе. Еще один источник сообщил, что решение о расставании было принято по обоюдному согласию.