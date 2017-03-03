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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты заблокировали работу оператора мобильной связи Лайф в Донецке
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Сепаратисты заблокировали работу оператора мобильной связи «Лайф» в Донецке


Сепаратисты заблокировали работу оператора мобильной связи Лайф в Донецке
Фото: AmericaRU.com
Главари «ДНР» заблокировали работу в оккупированном Донецке оператора мобильной связи «Лайф». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В рамках продвижения оператора мобильной связи террористов "Феникс", в "ДНР" проведен ряд мероприятий по выводу из строя мобильной связи оператора Lifecell (Лайф). В частности, после захвата боевиками в конце февраля с.г.офиса "Лайф" в Донецке, представители "ДНР" разобрали оптический кросс (устройство для разъёмного соединения многоволоконного оптического кабеля) и порезали оптические кабели в колодце на перекрестке пр-та Театрального и ул.Артема (г. Донецк), что сделало технически невозможной работу оператора мобильной связи "Лайф"», - рассказал Тымчук, отметив, что представители данного мобильного оператора пытались договорится с сепаратистами, но безрезультатно.

«Оборудование "Лайф" не подходит к развертыванию на его базе оператора мобильной связи "Феникс", который продвигает оккупационная власть "ДНР", потому не интересует террористов», - уточнил депутат. Он также предположил, что работа «Лайф», скорее всего, будет заблокирована боевиками на всей подконтрольной им территории Донбасса.
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