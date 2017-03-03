Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:47 am | Чикаго 2:47 am | Сан-Франциско 12:47 am
Главная страница → Раздел: УкраинаНа шахте Львовщины произошел взрыв. Много погибших
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На шахте Львовщины произошел взрыв. Много погибших


На шахте Львовщины произошел взрыв. Много погибших
Фото: AmericaRU.com / lv.npu.gov.ua
8 горняков погибли в результате взрыва метана на украинской шахте «Степная». По всей стране объявлен траур. Об этом сообщило управление Национальной полиции в Львовской области.

Трагедия произошла в четверг, 2 марта, в 12:46 по местному времени. «По предварительным данным, обвал произошел в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков», - рассказали полицейские, отметив, что ещё 21 шахтёр был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Ведётся расследование.

В связи с трагедией президент Украины Пётр Порошенко объявил всеукраинский траур. «Поручил... провести проверку всех угледобывающих предприятий относительно их обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства», - написал президент в Facebook, выразив соболезнования родным и близким погибших горняков.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110473
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus