На шахте Львовщины произошел взрыв. Много погибших

Фото: AmericaRU.com / lv.npu.gov.ua
Трагедия произошла в четверг, 2 марта, в 12:46 по местному времени. «По предварительным данным, обвал произошел в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков», - рассказали полицейские, отметив, что ещё 21 шахтёр был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
По данному факту было заведено уголовное дело по статье 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Ведётся расследование.
В связи с трагедией президент Украины Пётр Порошенко объявил всеукраинский траур. «Поручил... провести проверку всех угледобывающих предприятий относительно их обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства», - написал президент в Facebook, выразив соболезнования родным и близким погибших горняков.
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