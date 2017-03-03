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Главная страница → Раздел: УкраинаКонгресс США предложил потратить на военную помощь Украине $150 млн
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Конгресс США предложил потратить на военную помощь Украине $150 млн


Конгресс США предложил потратить на военную помощь Украине $150 млн
Фото: AmericaRU.com
Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил предоставление украинским войскам помощи в 2017 году в размере 150 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Комитет одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2017 год, разрешив выделить 516 миллиардов долларов на оборонные нужды США. Из этой суммы 62 миллиарда разрешено потратить на зарубежные проекты, в частности, на военную помощь Украине.

Так, законопроект позволяет Пентагону потратить 150 миллионов долларов на помощь украинским войскам: на «подготовку (войск), технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение», за исключением зенитно-ракетных комплексов.

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