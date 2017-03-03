Госдеп: Россия – одна из главных стран сбыта афганских наркотиков

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Документ был составлен Бюро по международной борьбе с наркотиками. «Россия остаётся одним из главных мест для сбыта афганских опиатов, попадающих через страны Центральной Азии», - заявили американцы, напомнив, что, согласно данным ООН, в 2011 году в РФ таким путём попали около 75 тонн различных наркотиков, среди которых и кокаин. «В первой половине 2015 года (самый последний год, по которому имеются данные), силовые органы России изъяли около 14 тонн нелегальных наркотиков, из которых 1,34 тонн - опиаты», - уточнили эксперты.
«По данным нескольких источников, число потребителей наркотиков в России колеблется в районе 7,3 и 8,5 миллионов человек», - сообщили в Госдепе, отметив заметное сокращение (на 30%) смертности среди наркоманов в РФ за последние несколько лет.
Такую неоднородность прогресса американцы объяснили 2 ошибками, допущенными российскими властями: отсутствием полноценного сотрудничества между ведомствами по борьбе с наркотиками, а также чёткой национальной программы реабилитации наркоманов.
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