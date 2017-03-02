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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАномальная погода может повлиять на вес младенцев
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Аномальная погода может повлиять на вес младенцев


Аномальная погода может повлиять на вес младенцев
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что необычно теплая или холодная погода может повлиять на вес детей при рождении. Ученые обнаружили, что женщины, беременность которых пришлась на самую жаркую или самую холодную погоду, имели повышенный риск родить ребенка с низкой массой тела, даже если роды не были преждевременными.

Принимая во внимание глобальное изменение климата, которое, как ожидается, приведет к увеличению экстремальных погодных явлений, в том числе аномально теплой или холодной погоды, результаты эксперимента указывают на необходимость информирования общественности о потенциальных неблагоприятных последствиях. Результаты эксперимента будут опубликованы в журнале «Environmental Research».

Специалисты Национального института здоровья ребенка и развития человеческого организма проанализировали информацию более 220 тысяч младенцев. Они выявили, что женщины, которые подверглись воздействию аномально холодной или теплой погоды во втором и третьем триместрах, имели от 18 до 31 процента больше шансов родить ребенка с низкой массой тела. По мнению исследователей, на это может повлиять уменьшения притока крови к матке.
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