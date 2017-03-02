Аномальная погода может повлиять на вес младенцев

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Принимая во внимание глобальное изменение климата, которое, как ожидается, приведет к увеличению экстремальных погодных явлений, в том числе аномально теплой или холодной погоды, результаты эксперимента указывают на необходимость информирования общественности о потенциальных неблагоприятных последствиях. Результаты эксперимента будут опубликованы в журнале «Environmental Research».
Специалисты Национального института здоровья ребенка и развития человеческого организма проанализировали информацию более 220 тысяч младенцев. Они выявили, что женщины, которые подверглись воздействию аномально холодной или теплой погоды во втором и третьем триместрах, имели от 18 до 31 процента больше шансов родить ребенка с низкой массой тела. По мнению исследователей, на это может повлиять уменьшения притока крови к матке.
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