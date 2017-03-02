Северная Корея заявила, что Ким Чен Нам умер от сердечного приступа

2 марта 2017 года, 20:32

Фото: AmericaRU.com

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Северая Корея настаивает на том, что сводный старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына (Kim Jong Un) умер в результате сердечного приступа, а не был отравлен."У нас есть информация, что он страдал от болезни сердца и не мог путешествовать без лекарств", - сказал представитель делегации Северной Кореи в Малайзии Ли Дон Ир (Ri Tong-il), бывший заместитель посла КНДР в Организации Объединенных Наций. Он назвал покойного «Ким Чхоль», а не Ким Чен Нам (Kim Jong-nam). Ли также сослался на экспертизу, проводимую малайзийскими органами здравоохранения, результаты которой показали, что Нам скончался от сердечного приступа."Среди его вещей были обнаружены лекарственные препараты для лечения диабета и высокого кровяного давления", - сказал он, добавив, что история с отравлением была придумана Южной Кореей для того, чтобы отвлечь внимание общественности от собственного политического кризиса.