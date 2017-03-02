Полный и здоровый: люди, страдающие ожирением, не имеют больший риск сердечного приступа, если занимаются спортом

2 марта 2017 года, 20:15

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что занятия физической активностью в среднем возрасте могут компенсировать вред от ожирения. Ученые опровергли теорию о том, что ожирение автоматически приводит к плохому здоровью.Голландские исследователи пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела. Они проанализировали данные 5300 человек в возрасте от 55 лет.Специалисты медицинского центра при Университете Эразма обнаружили, что если испытуемые страдали ожирением или имели избыточную массу тела и не занимались спортом, то они на треть были более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако этого риска не наблюдалось, если участники, страдающие ожирением, были активны, по меньшей мере, четыре часа в день.