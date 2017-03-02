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Слоны могут спать меньше, чем любые другие млекопитающие


Слоны могут спать меньше, чем любые другие млекопитающие
Фото: AmericaRU.com
Существует старая поговорка: «память как у слона». Так говорят о злопамятном человеке, который никогда ничего не забывает. Но теперь может появиться еще одна поговорка - «сон как у слона», смысл которой заключается в том, что человек мало спит.

Новое исследование показало, что крупнейшее в мире наземное млекопитающее спит в среднем по два часа в день, и делает это в основном стоя. Иногда животные могут провести около двух суток вообще без сна. Они спят меньше, чем любые другие млекопитающие. Предыдущие исследования показали, что в неволе слоны спят от четырех до шести часов в день.

"Если мы действительно хотим понять особенности сна слонов, то нам необходимо изучить поведение животных в естественной среде", - сказал ведущий автор исследования Пол Мангер (Paul Manger) из Университета Витватерсранда в Южной Африке.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «PLOS ONE».
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