Слоны могут спать меньше, чем любые другие млекопитающие

Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что крупнейшее в мире наземное млекопитающее спит в среднем по два часа в день, и делает это в основном стоя. Иногда животные могут провести около двух суток вообще без сна. Они спят меньше, чем любые другие млекопитающие. Предыдущие исследования показали, что в неволе слоны спят от четырех до шести часов в день.
"Если мы действительно хотим понять особенности сна слонов, то нам необходимо изучить поведение животных в естественной среде", - сказал ведущий автор исследования Пол Мангер (Paul Manger) из Университета Витватерсранда в Южной Африке.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «PLOS ONE».
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