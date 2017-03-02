Администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы против КНДР

Фото: AmericaRU.com
Рассмотрение стратегий началось, когда Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал предпринять решительные меры в ответ на заявление КНДР о готовности направить межконтинентальные баллистические ракеты. После последних испытаний ракеты, которые прошли 12 февраля, министры обороны США, Южной Кореи и Японии обязались укреплять связи для передачи разведывательной информации.
Ранее Чхве Кан Ир (Choe Kang Il), заместитель генерального директора отдела по делам Северной Америки Министерства иностранных дел КНДР, заявил, что Северная Корея готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету "в любое время и в любом месте".
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