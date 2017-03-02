2 марта 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что причины, по которым люди курят электронные сигареты, изменились. Теперь все меньшее количество людей используют устройства для того, чтобы бросить курить, и все большее - чтобы повысить свой образ в общественном сознании.Полученные результаты могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения, так как они могли бы помочь разработать инициативы, направленные на препятствование использования электронных сигарет, говорят исследователи. Ученые проанализировали более 3 миллионов твитов, которые включали слова, такие как "электронная сигарета", "курение", "вэйп" и другие.В итоге у них получилось семь основных причин, почему люди курят электронные сигареты: низкая стоимость, возможность выбора аромата, безопасность в использовании, возможность курить в закрытом помещении, приятный запах, помощь в отказе от вредной привычки и повышение образа в общественном сознании.