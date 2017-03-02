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Facebook научится предотвращать самоубийства


Facebook научится предотвращать самоубийства
Фото: AmericaRU.com
Самоубийство – вторая ведущая причина смерти среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Теперь Facebook хочет использовать искусственный интеллект, чтобы помочь с профилактикой суицида.

Компания объявила, что тестирует новый инструмент для выявления потенциальных пользователей, которых посещают мысли о самоубийстве. Система распознает фотографии и сообщения, опубликованные пользователями. После этого специалисты определят необходимость оказания психологической помощи.

На данный момент проект будет запущен только в Соединенных Штатах. Ранее в социальной сети были созданы несколько инструментов по предотвращению суицидов, в рамках которых беспокоящиеся пользователи могли анонимно сообщить о суицидальных наклонностях друзей, которым впоследствии была предложена психологическая помощь.
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