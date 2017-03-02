Facebook научится предотвращать самоубийства

Фото: AmericaRU.com
Компания объявила, что тестирует новый инструмент для выявления потенциальных пользователей, которых посещают мысли о самоубийстве. Система распознает фотографии и сообщения, опубликованные пользователями. После этого специалисты определят необходимость оказания психологической помощи.
На данный момент проект будет запущен только в Соединенных Штатах. Ранее в социальной сети были созданы несколько инструментов по предотвращению суицидов, в рамках которых беспокоящиеся пользователи могли анонимно сообщить о суицидальных наклонностях друзей, которым впоследствии была предложена психологическая помощь.
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