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Фонд Навального рассказал о тайной жизни «дяденьки-коррупционера» Медведева


Фонд Навального рассказал о тайной жизни дяденьки-коррупционера Медведева
Фото: AmericaRU.com / dimon.navalny.com
Российский Фонд борьбы с коррупцией обнародовал результаты масштабного расследования изощренной коррупционной деятельности ближайшего соратника Владимира Путина, бывшего президента и нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседаниях, бадминтон, или увлечение гаджетами. Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости и создавший ради владения ими одну из крупнейших коррупционных схем в стране. И, надо отдать ему должное, одну из самых изощрённых», - рассказали эксперты, отметив, что премьер-министр с помощью сети «благотворительных» некоммерческих фондов вывел из РФ десятки миллиардов рублей.

«Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут является только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом… Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом», - рассказали представители ФБК.

Подробную текстовую версию доклада о Медведеве можно просмотреть тут.
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