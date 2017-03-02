PayPal отправлял пожертвованные деньги не тем организациям

2 марта 2017 года, 18:14

Фото: AmericaRU.com

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Согласно иску, поданному в суд Чикаго, благотворительные взносы, которые добросердечные люди делали через платформу Giving Fund, были отправлены другим организациям.Иск был подан жительницей Чикаго Терри Касс (Terry Kass). Впервые она воспользовалась онлайн-сервисом в прошлом году, когда получила от PayPal письмо, в котором компания обещала добавить 1 процент к каким-либо пожертвованиям. Касс сделала благотворительные взносы в размере 3250 долларов 13-ти организациям. Однако, когда через некоторое время она связалась с одной из них, то ей сказали, что ни о каком пожертвовании не знают. Позднее Касс выяснила, что 10 из 13 организаций не были зарегистрированы в платежной системе.В заявлении РayPal говорится, что компания связывается с незарегистрированными организациями через равные промежутки времени в течение периода не менее шести месяцев, но если за это время не получает никакого ответа, то перераспределяет средства другой организации.