Джордж Буш-младший предупреждает об "изоляционистской тенденции"

Фото: AmericaRU.com
43-й президент Соединенных Штатов выступил с заявлением в Президентской библиотеке Рональда в Сими-Вэлли, штат Калифорния, где он продвигает свою новую книгу, "Портреты отваги", в которой собраны портреты американских ветеранов. Буш-младший высказался в тот момент, когда европейцы испугались, что президент Дональд Трамп (Donald Trump) может поспособствовать изоляционистской политике.
По словам 70-летнего политика, он не намеревался критиковать своего преемника, и с оптимизмом смотрит на будущее. «Я не хочу выставить работу президента в плохом свете», - сказал он. Буш-младший упомянул войну в Ираке и предупредил, что страна получила урок, когда Соединенные Штаты не решились взять на себя инициативу и ушли, что является явной критикой бывшего президента Барака Обамы (Barack Obama).
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Барак и Мишель Обама заключили контракт на издание мемуаров →
- Джордж Буш-младший раскритиковал Трампа за высказывания в адрес СМИ →
- Бывший директор ЦРУ заявил, что иммиграционный запрет Трампа не поможет →
- Белый дом отрицает свою вину в «просьбе» к ФБР опровергнуть связь Трампа с Россией →
- Трамп снова назвал СМИ «врагом народа» →
- Трамп хочет создать самый крутой ядерный арсенал →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110449
http://www.americaru.com/news/110449