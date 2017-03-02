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Главная страница → Раздел: ПолитикаДжордж Буш-младший предупреждает об изоляционистской тенденции
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Джордж Буш-младший предупреждает об "изоляционистской тенденции"


Джордж Буш-младший предупреждает об изоляционистской тенденции
Фото: AmericaRU.com
Бывший президент Джордж Буш-младший (George Bush) предупредил об "изоляционистской тенденции", которая, по его мнению, опасна для национальной безопасности.

43-й президент Соединенных Штатов выступил с заявлением в Президентской библиотеке Рональда в Сими-Вэлли, штат Калифорния, где он продвигает свою новую книгу, "Портреты отваги", в которой собраны портреты американских ветеранов. Буш-младший высказался в тот момент, когда европейцы испугались, что президент Дональд Трамп (Donald Trump) может поспособствовать изоляционистской политике.

По словам 70-летнего политика, он не намеревался критиковать своего преемника, и с оптимизмом смотрит на будущее. «Я не хочу выставить работу президента в плохом свете», - сказал он. Буш-младший упомянул войну в Ираке и предупредил, что страна получила урок, когда Соединенные Штаты не решились взять на себя инициативу и ушли, что является явной критикой бывшего президента Барака Обамы (Barack Obama).
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