Порошенко активно общался с Путиным во время обострения ситуации под Авдеевкой

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua/kremlin.ru
«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», - сообщили в администрации украинского президента, подчеркнув, что эти разговоры состоялись «в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату».
«Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было», - уточнили в пресс-службе Порошенко.
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