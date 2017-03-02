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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко активно общался с Путиным во время обострения ситуации под Авдеевкой
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Порошенко активно общался с Путиным во время обострения ситуации под Авдеевкой


Порошенко активно общался с Путиным во время обострения ситуации под Авдеевкой
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua/kremlin.ru
В пресс-службе украинского президента частично подтвердили информацию российских СМИ, о том, что в последнее время Петр Порошенко несколько раз общался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», - сообщили в администрации украинского президента, подчеркнув, что эти разговоры состоялись «в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату».

«Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было», - уточнили в пресс-службе Порошенко.

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