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В Киеве вооруженный преступник захватил маршрутку с пассажирами


В Киеве вооруженный преступник захватил маршрутку с пассажирами
Фото: AmericaRU.com / kyiv.npu.gov.ua
В столице Украины вооруженный преступник, пытаясь скрыться от полиции, захватил маршрутку вместе с пассажирами. Об этом сообщило управление НП в Киеве.

«Патрульным сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком. Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и через дворы многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу», - рассказали в полиции, отметив, что после этого злоумышленник сам сел за руль маршрутки и попытался скрыться, не переставая стрелять в правоохранителей.

Полицейские стреляли в ответ по автомобилю, пытаясь его остановить, однако безрезультатно. «По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре остановился в частном секторе, бросил маршрутку и стал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать», - поделились информацией НП. Преступнику удалось скрыться. Его активно ищет полиция.
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