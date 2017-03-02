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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПакет с плесенью продали за 15 тысяч долларов
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Пакет с плесенью продали за 15 тысяч долларов


Пакет с плесенью продали за 15 тысяч долларов
Фото: AmericaRU.com
На аукцион выставлен пакетик с плесенью, который был приобретен за 15 тысяч долларов. Такая покупка – не безумие. Дело в том, что в нем содержится исходный материал, на основе которого биолог Александр Флеминг (Alexander Fleming) изобрел пенициллин.

Исходная плесень для опытов Флеминга была выставлена на аукцион Бонэма в Лондоне. Международный аукционный дом заявляет, что лот был продан на 14617 долларов. В пакете содержится пеницилл золотистый, благодаря которому Флеминг нашел вещество, ставшее основой антибиотика. Маленький образец плесени предоставлен из коллекции племянницы Флеминга Мэри Энн Джонстон.

Пенициллин стал революционным изобретение в медицине, поскольку стал эффективным антибиотиков во время Второй мировой войны. Его массовый выпуск начался в 1940 году. Препарат позволил лечить большинство бактериальных инфекций, включая гангрену.
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