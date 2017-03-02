Следком России завел более 100 уголовных дел на Украину из-за АТО

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«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений», - заявил россиянин, обвинив украинцев в «тяжких военных преступлениях».
Он также выразил надежду, что украинцев из их уголовных дел настигнет «возмездие» за участие в антитеррористической операции на украинской территории.
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