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Главная страница → Раздел: УкраинаСледком России завел более 100 уголовных дел на Украину из-за АТО
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Следком России завел более 100 уголовных дел на Украину из-за АТО


Следком России завел более 100 уголовных дел на Украину из-за АТО
Фото: AmericaRU.com / kld.sledcom.ru
Начиная с 2014 года Следственный комитет России завёл более 100 уголовных дел против украинских силовиков, воюющих в Восточной Украине против пророссийских боевиков «ДНР/ЛНР». Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на председателя СК Александра Бастрыкина.

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений», - заявил россиянин, обвинив украинцев в «тяжких военных преступлениях».

Он также выразил надежду, что украинцев из их уголовных дел настигнет «возмездие» за участие в антитеррористической операции на украинской территории.

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