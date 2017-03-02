Американцы не соблюдают правило «не мочиться в бассейн»

2 марта 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Хлор – не единственный едкий химикат, который может содержаться в бассейне. По сути, вода в бассейнах американцев представляет собой коктейль из хлора, пота, масла, косметических средств и мочи.Химик Син-Фанг Ли (Xing-Fang Li) из университета Альберты решил измерить, сколько мочи содержится в среднестатистическом бассейне. До сих пор это сделать было трудно, однако оказалось возможно путем измерения искусственных подсластителей, которые выводятся через мочу практически у всех людей.Ученые подсчитали, что на один бассейн объемом около 820 литров содержится 75 литров мочи. В бассейне жилого дома до 1,5 метров глубиной присутствует не менее 2 литров испражнений. И хотя это лишь сотая доля процента, содержание мочи в воде бассейна может вредить здоровью – не говоря уже о том, что запах практически не выводится.Команда Ли рассчитывала объем мочи по количество подсластителя ацесульфама калия (Асе-К), который добавляется в большинство продуктов, произведенных в США и Канаде.