NASA хочет совершить невозможное – отправить зонд на поверхность Солнца

Фото: AmericaRU.com
Аппарат должен будет выдержать температуру нагрева в 1300 градусов Цельсия. Он должен приблизиться к нашей звезде для изучения опасной солнечной активности. Зонд Solar Probe Plus или SPP подлетит к Солнцу на расстояние в 7 раз ближе, чем любой другой космический аппарат делал раньше – на 6,5 миллионов километров.
Миссия стартует в следующем году. Для того, чтобы противостоять сильному нагреву и радиации, зонд будет оснащен специально разработанных щитом из углеродного композита толщиной в 11,5 см. Внутреннюю часть аппарата будут охлаждать тепловые радиаторы и трубки. Память и электрические цепи также получат дополнительную защиту от солнечного излучения.
Эрик Кристиан (Eric Christian), специалист NASA в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, отметил, что миссия должна ответить на вопрос, почему корона горячее фотосферы Солнца, а также насколько опасны для Земли солнечные ветры.
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