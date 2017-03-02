Вновь найденные окаменелости возрастом 3,7 миллиардов лет могут быть самыми ранними следами жизни на Земле

2 марта 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Недавно обнаруженные микроокаменелости, возраст которых превышает 3,7 миллиардов лет, могут стать самыми древними свидетельствами жизни на Земле. Это самые старые подобные находки из всех, когда-либо найденных.Крошечные трубчатые структуры, обнаруженные в древних канадских породах, могут быть останками самых ранних форм жизни на планете. Они внешне напоминают соломинки меньше ширины человеческого волоса. Они невидимы невооруженным глазом. Археологи из университетского колледжа Лондона полагают, что это останки первых микроорганизмов. Пока предварительная оценка показала их возраст – около 3,7 миллиардов лет назад, но они могут быть и старше.В дополнение к структурам, которые выглядят как ископаемые микроорганизмы, породы содержат коктейль из химических соединений, которые являются результатом биологических процессов. Результаты этого исследования, опубликованного в журнале Nature, могут дать больше данных о развитии жизни на Земле и поиске ее во Вселенной. Группа биохимика Мэттью Додда (Matthew Dodd) нашла окаменелости в породах Нувуагитук, на северо-востоке Канады.