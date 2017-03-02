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Главная страница → Раздел: В миреМаккейн призвал создать комитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США
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Маккейн призвал создать комитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США


Маккейн призвал создать комитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Американский сенатор Джон Маккейн не сомневается в том, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Не сомневаюсь в том, что россиян пытались повлиять на наши выборы… И именно поэтому мы должны обратить намного больше внимания на россиян и то, что они делают в Европе прямо сейчас», - заявил Маккейн, уточнив, что РФ пытается повлиять на выборы во Франции теми же методами, которые они применили ранее в США.

«Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии. И поэтому я считаю необходимым создание спецкомитета по расследованию данной ситуации», - добавил республиканец.

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