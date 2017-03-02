Поместье Майкла Джексона Neverland подешевело на 43 миллиона долларов

2 марта 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Ранчо покойного поп-музыканта Майкла Джексона(Michael Jackson) Neverland расположено в Лос-Оливос, в долине Санта-Инес – в 65 км от Санта-Барбары. Два года назад поместье было впервые выставлено на продажу. Сегодня дом вновь продается за 87 миллионов долларов – на 43 миллиона меньше от первоначальной цены.Собственность была снята с продажи летом 2016 года, сообщает риэлторская компания Coldwell Banker Previews International. За это время недвижимость сильно упала в цене, поэтому поместье звезды вновь выставлено на продажу на треть цены дешевле.Майкл Джексон купил ранчо в 1987 года за 25 миллионов долларов. Певец проживал в нем в течение 15 лет, создав на территории детские аттракционы и даже небольшую железную дорогу. Компания Colony Capital выкупила дом за 30 миллионов долларов. В последний год поместье было значительно модернизировано с целью более дорогостоящей продажи. Однако цена на него упала.Сегодня эта собственность называется Sycamore Valley Ranch, охватывает 2700 акров земли. На территории находится 22 постройки. Основное здание построено в нормандском стиле и достигает площади 1170 квадратных метров. Есть также гостевой дом на 4 спальни и два домика для персонала. В отдельной постройке находится кинотеатр на 50 мест и танцевальная студия.