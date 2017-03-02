Как McDonalds собирается вернуть 500 миллионов потерянных клиентов?

2 марта 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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McDonald`s постоянно теряет покупателей. Руководство американской сети фастфудов разработало план, как вернуть клиентов.Компания потеряла более 500 миллионов клиентов с 2012 года, по этой причине руководство разработало новую стратегию, чтобы вернуть людей, заявил Крис Кемпшински (Chris Kempczinski), один из директоров сети. Компания планирует инвестировать 1,7 миллиардов капиталовложений уже в этом году и обновить меню, чтобы привлечь новых покупателей. Также будет улучшено качество обслуживания.«Мы ставим акцент на качество и ценности наших продуктов, а также на удобство доставки», - отмечают представители компании. До конца года будет проведена ирефраншиза 400 ресторанов сети.Что касается продукции, McDonald`s намеревается начать производство «высококлассных гамбургеров и куриных сэндвичей». Кроме того, будет расширен сервис мобильных заказов и приложений.