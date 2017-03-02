Актеры из «Теории большого взрыва» сократили свои зарплаты, чтобы партнерши по площадке получали больше

2 марта 2017 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Исполнители главных мужских ролей в сериале «Теория большого взрыва» решили сократить свои гонорары, чтобы актрисы Меллиса Рауч (Melissa Rauch) и Майим Биалик (Mayim Bialik) получали более высокие зарплаты. Такое решение мужчины-актеры приняли, чтобы добиться равенства окладов.Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр уже подписали новые контракты на будущие сезоны, при этом они добровольно снизили свои заработки, чтобы исполнительницы ролей Бернадетт и Эми смогли получать больше. Две актрисы все еще согласуют свои договоры с продюсерами на будущие серии.По информации Variety, оригинальные пять звезд «Теории большого взрыва» получают 1 миллион долларов за эпизод. Они решили получать на 100 тысяч меньше в 11 и 12 сезоне, чтобы Рауч и Биалик смогли между собой разделить 500 тысяч долларов. Девушки получают около 450 тысяч долларов за эпизод.