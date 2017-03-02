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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАктеры из Теории большого взрыва сократили свои зарплаты, чтобы партнерши по площадке получали больше
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Актеры из «Теории большого взрыва» сократили свои зарплаты, чтобы партнерши по площадке получали больше


Актеры из Теории большого взрыва сократили свои зарплаты, чтобы партнерши по площадке получали больше
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Исполнители главных мужских ролей в сериале «Теория большого взрыва» решили сократить свои гонорары, чтобы актрисы Меллиса Рауч (Melissa Rauch) и Майим Биалик (Mayim Bialik) получали более высокие зарплаты. Такое решение мужчины-актеры приняли, чтобы добиться равенства окладов.

Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр уже подписали новые контракты на будущие сезоны, при этом они добровольно снизили свои заработки, чтобы исполнительницы ролей Бернадетт и Эми смогли получать больше. Две актрисы все еще согласуют свои договоры с продюсерами на будущие серии.

По информации Variety, оригинальные пять звезд «Теории большого взрыва» получают 1 миллион долларов за эпизод. Они решили получать на 100 тысяч меньше в 11 и 12 сезоне, чтобы Рауч и Биалик смогли между собой разделить 500 тысяч долларов. Девушки получают около 450 тысяч долларов за эпизод.
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