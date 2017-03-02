Когда в Вашингтоне зацветут вишни?

Фото: AmericaRU.com
Служба Национальных парков обнародовала даты начала и пика цветения вишни, и это объявление стало обескураживающим для борцов против изменения климата. В этом году пик цветения вишен придется на 14-17 марта – это рекордно раннее время цветения за все время наблюдений.
Пиком считается время, когда открывается 70% цветков вишен Йошино, высаженных в парке Вашингтона. В последние годы это время наступает все раньше. Это происходит потому, что тепло досрочно нарушает зимний покой деревьев, заставляя их цвести раньше. Предыдущий рекорд пика цветения пришелся на 15 марта 1990 года.
Ежегодный фестиваль цветение вишни проходит с 1912 года, когда Япония подарила тысячи деревьев сакуры Соединенным Штатам. Ежегодно на праздник собирается около 1,5 миллионов туристов, бюджет столицы получает от этого фестиваля прибыль в размере около 150 миллионов долларов.
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