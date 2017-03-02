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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко призвал Запад усилить санкции против России, отжимающей предприятия Донбасса
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Порошенко призвал Запад усилить санкции против России, «отжимающей» предприятия Донбасса


Порошенко призвал Запад усилить санкции против России, отжимающей предприятия Донбасса
Фото: AmericaRU.com
Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с главами МИД Великобритании и Польши призвал усилить санкции против России, конфискующей украинские активы на оккупированном Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», - заявил Порошенко, упомнив также о признании российскими властями документов «ДНР/ЛНР», введении на Донбассе «рублёвой зоны», а также поставках на Донбасс газа и электроэнергии без согласования с Киевом.

«Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ», - выдвинул обвинения президент. Он призвал Запад ввести санкции против лиц, вступивших «в так называемую собственность конфискованных активов» на Донбассе.

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