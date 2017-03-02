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В Украине открылся современный центр для тренировки пилотов ВВС


В Украине открылся современный центр для тренировки пилотов ВВС
Фото: AmericaRU.com / ukroboronprom.com.ua
В Украине открылся современный центр подготовки военных пилотов с уникальным тренажером-симулятором полёта. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Укроборонпром».

«Открыт передовой центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24 для нужд Воздушных сил и армейской авиации Вооруженных сил Украины и других заинтересованных силовых структур», - рассказали представители концерна, подчеркнув, что комплекс «вобрал в себя новейшие достижения в сфере подготовки пилотов».

«Его сердцем стал современный тренажер высокого уровня за FFS level D по международной сертификации. Сочетание современных технологий и типа вертолета делает его уникальным не только в Украине, но и во всем мире. Благодаря этому удается со 100% точностью передать все аспекты реального полета, поведение машины при различных условиях и летных ситуациях. Возможности комплекса позволяют пилотам усовершенствовать свои навыки, отработать применение техники в сложных погодных условиях, довести до автоматизма действия в аварийных ситуациях, получить навыки полета в очках ночного видения, а также применения вооружения и использования современных элементов защиты от средств противовоздушной обороны противника», - поделились информацией в «Укроборонпроме».
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