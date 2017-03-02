Семь полицейских из Балтимора обвиняются в рэкете

2 марта 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Семи сотрудникам полиции Балтимора были предъявлены обвинения в рэкете, применении чрезмерной силы и предоставлении ложных данных на службе. Вместо несения сверхурочной службы, как было заявлено, они ограбили водителя, остановленного на дороге.Также один из полицейских дополнительно обвиняется в распространении наркотиков. Следователи обвиняют в совершении этих правонарушений членов элитного подразделения по борьбе с оружием Gun Trace Task Force. Внутреннее расследование велось тайно, под прикрытием проведения реформы в департаменте.«Они останавливали людей на трассе, которые не совершали преступлений, и затем требовали отдать деньги. Это грабежи граждан, совершенные людьми в полицейской форме», - заявил прокурор Балтимора Род Розенштайн (Rod J. Rosenstein). Комиссар полиции города Кевин Дэвис отметил, что офицеры вели себя как гангстеры 1930-х годов.