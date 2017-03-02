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Американский журналист испытал на себе пивную диету монахов XVII века на время Великого поста


Американский журналист испытал на себе пивную диету монахов XVII века на время Великого поста
Фото: AmericaRU.com
«Сальватор» («Спаситель») – так называлось необычно крепкое пиво, которое монахи ордена Минимы варили на своей пивоварне Paulaner. Это пиво уникально тем, что его варили в 1600-е годы специально для Великого поста, поскольку «жидкий хлеб не мог нарушить пост».

Начиная с Пепельной среды, католики по всему миру, включая и Соединенные Штаты, вступают в Великий пост. Оказалось, что сотни лет назад некоторые монахи в это время придерживались особой диеты. Монахи ордена Минимы, которые переехали в Баварию из Италии в начале XVII века и основали знаменитую пивоварню Paulaner, начали варить особое пиво, которое потребляли в Великий пост. «Поскольку у них были строгие ограничения, им не разрешалось потреблять твердую пищу во время поста. Кроме воды, они пили крепкое пиво, полное углеводов и питательных веществ. Такой жидкий хлеб не нарушал их поста и позволял поддерживать жизнь», - рассказал сомелье пивоварни Paulaner Мартин Зубер (Martin Zuber).

Это была ранняя версия пива doppelbock, которое в последствии стало основным продуктом пивоварни Paulaner, производившей пиво для общественности, а не только для ордена. Еще одна версия названия «Сальватор» относится не только к итальянскому наименованию Христа, но и к немецкому «Sankt Vater» - «Святой отец пива».

Paulaner в настоящее время делает пиво для 70 стран и является одним из главных пивоваренных заводов Баварии.

Журналист Джей Уилсон из Айовы пошел на эксперимент и просидел 46 дней только на одном пиве doppelbock, приготовленном местной пивоварней. Его регулярно осматривали врачи, а босс дал разрешение принимать 4 бокала пива в течение рабочего дня. Уилсон отметил, что после нескольких дней голода тело начало работать иначе, появилась ясность и самодисциплина. За время пивной диеты он похудел на 10 килограммов.
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