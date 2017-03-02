Главным инвестором Украины в 2016 году стала Россия

Фото: AmericaRU.com
Отмечается, что в 2016 году в экономику Украины из-за рубежа всего было инвестировано 4,4 миллиардов долларов – на 642 миллиона больше, чем в 2015 году. Из них 1,67 миллиардов – 38% от общей суммы – предоставили граждане РФ. Что касается Евросоюза, то жители стран-членов вложили в Украину 1,9 миллиардов долларов (45% от общей суммы).
По данным Госстата, больше всего инвестиций (2,8 миллиарда долларов) были направлены организациям, осуществляющим финансовую и страховую деятельность, 529 миллионов – оптовой и розничной торговли, ещё 475 миллионов – в промышленность.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Порошенко призвал Запад усилить санкции против России, «отжимающей» предприятия Донбасса →
- В Украине открылся современный центр для тренировки пилотов ВВС →
- Кобзон призвал игнорировать «Евровидение-2017» в Киеве →
- Украинцы вывели спецназ из Авдеевки →
- В Украине судят мужчину, нанесшего жене 128 ножевых ранений →
- Бразильский боевик «ДНР» рассказал о войне на востоке Украины →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110415
http://www.americaru.com/news/110415