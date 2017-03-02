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Главная страница → Раздел: УкраинаГлавным инвестором Украины в 2016 году стала Россия
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Главным инвестором Украины в 2016 году стала Россия


Главным инвестором Украины в 2016 году стала Россия
Фото: AmericaRU.com
Несмотря на сложные российско-украинские отношения, в прошлом году россияне вложили в экономику Украины больше денег, чем граждане других стран. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в 2016 году в экономику Украины из-за рубежа всего было инвестировано 4,4 миллиардов долларов – на 642 миллиона больше, чем в 2015 году. Из них 1,67 миллиардов – 38% от общей суммы – предоставили граждане РФ. Что касается Евросоюза, то жители стран-членов вложили в Украину 1,9 миллиардов долларов (45% от общей суммы).

По данным Госстата, больше всего инвестиций (2,8 миллиарда долларов) были направлены организациям, осуществляющим финансовую и страховую деятельность, 529 миллионов – оптовой и розничной торговли, ещё 475 миллионов – в промышленность.
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