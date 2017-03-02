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Главная страница → Раздел: В миреМэр российского Светогорска похвастался отсутствием геев в своем городе
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Мэр российского Светогорска похвастался отсутствием геев в своем городе


Мэр российского Светогорска похвастался отсутствием геев в своем городе
Фото: AmericaRU.com
Глава администрации российского Светогорска Сергей Давыдов утверждает, что избавился от всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в городе. Об этом сообщило местное издание 47news.ru.

Мэр, являющийся полковником ВС РФ в запасе, заверил, что в его 15-тысячном городе на сегодняшний день якобы нет ни одного гея. «Они не пройдут даже с Запада», - пообещал Давыдов, подчеркнув, что находящийся на границе с Финляндией Светогорск воспрепятствует проникновению гомосексуалистов в РФ.

Глава города даже пригласил в Светогорск петербургского депутата Госдумы и известного борца с гомосексуализмом Виталия Милонова. «При всем уважении к Милонову важно сказать, что петербургский депутат долго работал над этой проблемой, но таких потрясающих результатов у себя не добился. Стоит лишь посмотреть петербургские новости, в Северной столице постоянно проходят гей-парады. Видели ли хоть раз гей-парад в Светогорске? Так что приглашаем Милонова к нам перенимать опыт, так же как и всех, кто хочет поспорить о присутствии в нашем городе лиц с нетрадиционной ориентацией», - заявил Давыдов.

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