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Российские учёные: Диета помогает лечить рак


Российские учёные: Диета помогает лечить рак
Фото: AmericaRU.com
Ученые Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) пришли к выводу, что диета увеличивает эффективность химиотерапии при лечении злокачественных опухолей. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

«Ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине. Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии», - рассказал доктор наук Борис Животовский.

Учёные проанализировали более 200 источников о комбинации химиотерапии с диетой. Со слов Животовского, это исследование подтвердило «перспективность комбинирования химиотерапии и разумно подобранного диетического режима питания, а также использования фармакологических агентов, имитирующих ограничение питательных веществ».

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