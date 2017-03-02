Российские учёные: Диета помогает лечить рак

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«Ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине. Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии», - рассказал доктор наук Борис Животовский.
Учёные проанализировали более 200 источников о комбинации химиотерапии с диетой. Со слов Животовского, это исследование подтвердило «перспективность комбинирования химиотерапии и разумно подобранного диетического режима питания, а также использования фармакологических агентов, имитирующих ограничение питательных веществ».
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