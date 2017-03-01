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Социологи узнали главные гордость и стыд россиян


Социологи узнали главные гордость и стыд россиян
Фото: AmericaRU.com
Россияне больше гордятся аннексией украинского Крыма, чем освоением космоса и великой русской литературой. Таковы результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

«Победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, которое вызывает чувство гордости у 83% россиян. Практически каждый второй респондент (43%) гордится «возвращением Крыма». На третьем месте – гордость за роль страны в освоении космоса», - рассказали социологи.

Что касается самого большего стыда россиян, то первое место рейтинга (54%) заняла «бедность и неустроенность» российского народа, живущего в такой богатой стране. На втором месте (33%) – распад СССР, на третьем (24%) – грубость и хамство россиян друг к другу.

Примечательно, что, согласно опросу, всего 3% россиян стыдятся приходу к власти их президента Владимира Путина.

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