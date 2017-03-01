«Человек года» журнала Time, боец с лихорадкой Эбола умерла после родов от последствий вируса

Фото: AmericaRU.com
Саломе Карва выжила во время эпидемии вируса Эбола в районах Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее в 2014 году. Ее смерть вызвала множество вопросов у тех, кто вступает в контакт с этим заболеванием. Врачи и сотрудники гуманитарных организаций, одетые в защитную одежду сродни скафандры, боролись с распространением опасной инфекционной болезни. Среди эих медицинских работников, размещенных на обложке Time, была либерийская медсестра Саломе Карва, потерявшая своих родителей во время эпидемии. Она сама перенесла болезнь и продолжала оказывать помощь другим.
На прошлой неделе Карва умерла от осложнений, связанных с родами. Причиной возникновения патологий стали последствия перенесенного смертоносного заболевания. Медсестра родила здорового мальчика Соломона с помощью кесарева сечения. Ее выписали из роддома через три дня, но через несколько часов после приезда домой у Саломе Карвы начались судороги, пошла пена изо рта. Ее попытались доставить в больницу, но спасти не смогли – она умерла на следующий день. Соломон – ее четвертый ребенок.
Всего от лихорадки Эбола во время эпидемии скончалось 11 тысяч человек, еще 17 тысяч выжили после заражения.
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