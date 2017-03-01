«Человек года» журнала Time, боец с лихорадкой Эбола умерла после родов от последствий вируса

1 марта 2017 года, 20:50

Фото: AmericaRU.com

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Саломе Карва (Salome Karwah), ставшая «Человеком года» по версии журнала Time, поскольку боролась против лихорадки Эбола, умерла после родов. Причиной смерти стали последствия вируса.Саломе Карва выжила во время эпидемии вируса Эбола в районах Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее в 2014 году. Ее смерть вызвала множество вопросов у тех, кто вступает в контакт с этим заболеванием. Врачи и сотрудники гуманитарных организаций, одетые в защитную одежду сродни скафандры, боролись с распространением опасной инфекционной болезни. Среди эих медицинских работников, размещенных на обложке Time, была либерийская медсестра Саломе Карва, потерявшая своих родителей во время эпидемии. Она сама перенесла болезнь и продолжала оказывать помощь другим.На прошлой неделе Карва умерла от осложнений, связанных с родами. Причиной возникновения патологий стали последствия перенесенного смертоносного заболевания. Медсестра родила здорового мальчика Соломона с помощью кесарева сечения. Ее выписали из роддома через три дня, но через несколько часов после приезда домой у Саломе Карвы начались судороги, пошла пена изо рта. Ее попытались доставить в больницу, но спасти не смогли – она умерла на следующий день. Соломон – ее четвертый ребенок.Всего от лихорадки Эбола во время эпидемии скончалось 11 тысяч человек, еще 17 тысяч выжили после заражения.