Из-за сидячей жизни все больше молодых американцев страдают от колоректального рака

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С 1974 года до недавних пор количество случаев рака толстой кишки в США резко снижалось. Сейчас это заболевание чаще наблюдается у людей в возрасте 20-30 лет, а не у тех, кому больше 50-ти. Уровень заболеваемости увеличивается на 1-2 каждый год, согласно анализу Американского онкологического общества, охватившему 500 тысяч человек.
По словам ведущего автора Ребекки Сигел (Rebecca Siegel), активизация колоректального рака у «тысячелетников» до уровня конца 1980-х годов «отрезвляет». Это может связано с тем, что скриннинг на ранних стадиях для молодых людей обычно не проводится, поэтому болезнь обнаруживается на более поздних этапах.
Колоректальный рак является вторым самым смертоносным раком в США и третьим наиболее распространенным видом рака у мужчин и женщин. По оценкам, 50,2 тысячи человек умрут от этих раковых заболеваний в 2017 году.
Колоректальный рак связан с избыточной массой тела, курением сигарет, потреблением большого количества алкоголя и жареного мяса. Также на процесс развития болезни влияет недостаток клетчатки и малоподвижный образ жизни.
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